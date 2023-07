Не сдержали чувств: Кэти Перри и Орландо Блум засняли за поцелуями на концерте

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум посетили фестиваль British Summer Time Hyde Park в Лондоне, который в этом году проходил с 23 июня по 9 июля. Об этом пишет The Daily Mail.



В заключительный день фестиваля звездная пара наслаждалась выступлением Брюса Спрингстина с его группой E Street Band.



Katy Perry and Orlando Bloom share a passionate kiss as they watch Bruce Springsteen in London #bloom #Bruce https://t.co/fXqEHHSZ6y

Katy Perry and Orlando Bloom stepped out for day 3 of Wimbledon, sharing a kiss and a few relatable reactions to the match!https://t.co/88M6rLl06B