



Не разогревайте курицу в микроволновке, это опасно – исследование

Новый отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний предполагает, что из-за разогрева замороженных продукты из курицы не в духовке возможно пищевое отравление. Куриные продукты должны быть разогреты до температуры не менее 74⁰C, чтобы их можно было безопасно есть. Такую температуру способен обеспечить только духовой шкаф.



С 1998 года куриные продукты были связаны с 14 вспышками кишечно-желудочных заболеваний. Согласно опросам, заболевшие игнорировали инструкции по приготовлению, готовили пищу в микроволновой печи или фритюрнице или в течение недостаточного времени.



Исследования показали, что небольшие портативные устройства не в состоянии разогреть или приготовить замороженную курицу в достаточной степени, чтобы убить различные бактерии, чаще всего сальмонеллу.



Таким образом, важно изучать инструкции по приготовлению и проверять мощность устройства, чтобы оно могло обеспечить необходимую для приготовления курицы температуру.



В период с мая по июль исследователи CDC провели национальный опрос более 4100 человек, потребляющих куриные продукты. 30% опрошенных использовали фритюрницу, 29% – микроволновую печь, 14% – тостер и 4% – другие бытовые приборы.