Не покупать еду 25 дней: британка придумала, как сэкономить
Находчивая жительница Великобритании устроила 25-дневный челендж, позволивший ей экономить на еде и уменьшить количество пищевых отходов.
По данным Mirror, хозяйственная женщина вдохновила многих пользователей TikTok.
Британка почти месяц избегала продуктовых магазинов. Она нашла разные способы, как использовать продукты, хранящиеся в ее холодильнике и морозилке.
Многие из ее мотивирующих видео набрали более 100 тысяч лайков. Женщина получила высокую оценку за творческие рецепты и находчивость с ограниченным количеством ингредиентов. В последние дни челенджа ее холодильник выглядел практически пустым.
Она готовила буррито, суши-роллы и блюда из красной чечевицы. Пользователи были ошеломлены находчивостью сообразительного повара, которая готовила собственное соевое молоко, когда у нее заканчивалось обычное, создавала свой собственный тофу и мариновала редис.
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