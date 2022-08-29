



Не покупать еду 25 дней: британка придумала, как сэкономить

Находчивая жительница Великобритании устроила 25-дневный челендж, позволивший ей экономить на еде и уменьшить количество пищевых отходов.

По данным Mirror, хозяйственная женщина вдохновила многих пользователей TikTok

Британка почти месяц избегала продуктовых магазинов. Она нашла разные способы, как использовать продукты, хранящиеся в ее холодильнике и морозилке.

Многие из ее мотивирующих видео набрали более 100 тысяч лайков. Женщина получила высокую оценку за творческие рецепты и находчивость с ограниченным количеством ингредиентов. В последние дни челенджа ее холодильник выглядел практически пустым.

Она готовила буррито, суши-роллы и блюда из красной чечевицы. Пользователи были ошеломлены находчивостью сообразительного повара, которая готовила собственное соевое молоко, когда у нее заканчивалось обычное, создавала свой собственный тофу и мариновала редис.