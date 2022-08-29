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Не покупать еду 25 дней: британка придумала, как сэкономить
29.08.2022 14:39 Алина Груднева

Не покупать еду 25 дней: британка придумала, как сэкономить

Находчивая жительница Великобритании устроила 25-дневный челендж, позволивший ей экономить на еде и уменьшить количество пищевых отходов.

 
По данным Mirror, хозяйственная женщина вдохновила многих пользователей TikTok.
 
Британка почти месяц избегала продуктовых магазинов. Она нашла разные способы, как использовать продукты, хранящиеся в ее холодильнике и морозилке. 
 
Многие из ее мотивирующих видео набрали более 100 тысяч лайков. Женщина получила высокую оценку за творческие рецепты и находчивость с ограниченным количеством ингредиентов. В последние дни челенджа ее холодильник выглядел практически пустым. 
 
Она готовила буррито, суши-роллы и блюда из красной чечевицы. Пользователи были ошеломлены находчивостью сообразительного повара, которая готовила собственное соевое молоко, когда у нее заканчивалось обычное, создавала свой собственный тофу и мариновала редис.
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