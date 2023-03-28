



Не офисный гламур: трендовые брючные костюмы весны 2023

Элегантные брючные костюмы в этом сезоне привлекли особое внимание дизайнеров и заняли почетное место в коллекциях многих брендов. Израильский дом моды Crazy Line в своей весенней коллекции представил трендовые модели деловых и вечерних костюмов.



Брючные костюмы давно вышли за пределы офисов и стали важным элементом повседневного и вечернего гардероба большинства женщин разных возрастов, пропорций и социального статуса. Многие стилисты утверждают, что брючный костюм – это один из базовых элементов рационального гардероба. Причем, в идеале, таких костюмов должно быть, как минимум, два. Первый – классический, универсальных цветов, например, черного, серого, коричневого, белого или бежевого. Второй – более элегантный в светлой гамме или в насыщенных оттенках. Каждый из этих костюмов, в сочетании с различными блузами, топами, футболками станет основой для множества образов, а кроме того, их можно будет миксовать между собой, тем самым дав себе еще больше возможностей для модного творчества.



Итак, в этом сезоне в тренде:



Яркие краски – весной так и хочется надеть, что-то яркое, эффектное, привлекающее внимание. Мода 2023 предлагает обратить внимание на все оттенки голубого, начиная от цвета небесной глазури до оттенка морской волны. Очень популярны оранжевые тона – апельсиновый, джинджер, оранжево-персиковый, кораллово-оранжевый. И все еще в топе модных цветов держатся фуксия и желтый.







Белая классика – белый брючный костюм это неизменный тренд весны и раннего лета. Total white look всегда выглядит элегантно и немного торжественно. Впрочем, белый костюм можно комбинировать практически с чем угодно, этот цвет позволяет бесчисленные цветовые комбинации.







Фасоны – мода на брючные костюмы нынче очень демократична, брюки могут быть и классическими прямыми, и укороченными, и расклешенными, и со стрелками, и даже в стиле карго. Фасоны и длина жакета тоже могут варьироваться – удлиненные, укороченные, с лацканами или без, с пуговицами, на запахе – любые вариации приемлемы.







О бренде Crazy Line



Весенняя коллекция Crazy Line яркая, многоцветная, стильная, в этом сезоне дизайнеры ставят главный акцент на актуальную женственность и элегантность с легкими нотками гламура.



При создании коллекций Дома моды Crazy Line, дизайнеры из года в год стремятся соблюдать идеальный баланс стиля и удобства и создают одежду, которая отвечает последним веяниям моды, выглядит элегантно и женственно. Ее отличает особый европейский шик и отличное качество.







Мода Crazy Line рассчитана на настоящих женщин с разными типами фигур, с разными особенностями телосложения, разных размеров и объемов, которым хочется чтоб их look был актуальным и женственным.



Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.

www.crazyline.com