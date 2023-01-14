



Не намерен останавливаться: у пакистанца родился 60-й ребенок

50-летний уроженец Пакистана Сардар Ян Мухаммад Хан Хилджи, имеющий трех жен, недавно отпраздновал рождение 60-го ребенка, и не намерен отказываться от продолжения рода в дальнейшем.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Мужчина изо всех сил пытается свести концы с концами и содержать свою большую семью. Он, его три жены и десятки детей живут в районе Кота. На этой неделе одна из женщин родила мужчине последнего сына, которого он назвал Хушал.



Хилджи, врач по профессии, сообщил местным СМИ, что даже будучи отцом 60 детей, "он не намерен прекращать плодиться", и ищет еще одну жену, чтобы завести с ней детей.



Новость о рождении 60-го по счету ребенка разлетелась по соцсетям, и некоторые даже спрашивали, как Хилджи запоминает имена их всех. Некоторые призвали "остановить этого сумасшедшего", а другие подначивали, что он должен продолжать, пока у него не будет 100 детей.