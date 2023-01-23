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Не мемуары: Арнольд Шварценеггер выпустит новую книгу
23.01.2023 20:17 Наталья Богинская

Не мемуары: Арнольд Шварценеггер выпустит новую книгу

Арнольд Шварценеггер скоро порадует поклонников публикацией новой книги. Об этом пишет издание Page Six.

Бывший губернатор Калифорнии заключил контракт с издательством Penguin Press и выпустит новую книгу. Это будут не мемуары или воспоминания о голливудской карьере. Книга будет мотивационной. О чем именно 75-летний актер, известный по серии фильмов "Терминатор", собирается рассказать, пока держится в тайне.

Издательство находится в поисках гострайтера, который будет работать над книгой. Хотя кандидаты на эту должность уже есть, контракт пока ни с кем не заключен.

Это будет не первая книга Шварценеггера – в 2012 году актер и бывший губернатор Калифорнии издал мемуары под названием "Вспомнить все. Моя невероятно правдивая история". Кроме того, он автор книг по бодибилдингу "Воспитание культуриста", "Энциклопедия современного бодибилдинга" и других.

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