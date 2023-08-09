



Не идеальный муж: Меган Маркл раскроет недостатки принца Гарри в новой книге

Меган Маркл готовит автобиографию, где она расскажет о своей жизни, включая детали ее пятилетнего брака с принцем Гарри. Мемуары обещают быть откровенными. Герцогиня Сассекская, по слухам, не стесняется показывать мужчину с неприглядной стороны.



Гарри, в свою очередь, уже признавался в чувстве вины за то, что “не смог защитить жену от нападок в Великобритании”.



“Теперь Меган хочет показать свою часть истории, и она намерена сделать это максимально глубоко и откровенно. В их браке было время, когда Гарри не был идеальным мужем. Он это признает, но кто из нас всегда идеален?” – отметил инсайдер.