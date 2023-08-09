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Не идеальный муж: Меган Маркл раскроет недостатки принца Гарри в новой книге
09.08.2023 15:52 Наталья Богинская

Не идеальный муж: Меган Маркл раскроет недостатки принца Гарри в новой книге

Меган Маркл готовит автобиографию, где она расскажет о своей жизни, включая детали ее пятилетнего брака с принцем Гарри. Мемуары обещают быть откровенными. Герцогиня Сассекская, по слухам, не стесняется показывать мужчину с неприглядной стороны.

Гарри, в свою очередь, уже признавался в чувстве вины за то, что “не смог защитить жену от нападок в Великобритании”.

“Теперь Меган хочет показать свою часть истории, и она намерена сделать это максимально глубоко и откровенно. В их браке было время, когда Гарри не был идеальным мужем. Он это признает, но кто из нас всегда идеален?” – отметил инсайдер.

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