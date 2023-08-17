



"Не хочу возвращаться": Киркоров уехал за границу

"Поп-король" Филипп Киркоров решил проводить лето не в России, а за границей.



Артист отправился на отдых в Грецию, на дорогой курорт.



В отпуск он взял с собой еще и детей. Там Киркоров щеголяет своим новым телом, сделанным пластическим хирургом.



На своей странице в Instagram артист неустанно делится кадрами, показывая райский отпуск на роскошном курорте.



"Я лежу, что-то там смотрю и возвращаться не хочу", - делится Киркоров.

