"Не хочу возвращаться": Киркоров уехал за границу
"Поп-король" Филипп Киркоров решил проводить лето не в России, а за границей.
Артист отправился на отдых в Грецию, на дорогой курорт.
В отпуск он взял с собой еще и детей. Там Киркоров щеголяет своим новым телом, сделанным пластическим хирургом.
На своей странице в Instagram артист неустанно делится кадрами, показывая райский отпуск на роскошном курорте.
"Я лежу, что-то там смотрю и возвращаться не хочу", - делится Киркоров.
Киркоров на пенсии https://t.co/EdVLEkFeWf— Arnold Almighty (@ArnoldAlmighty) August 14, 2023