



Не доводите до этого: Привычка, которая "убивает" батарею смартфона

Чтобы мобильный телефон дольше работал без подзарядки, важно не только выбрать правильное зарядное устройство, но и правильно с ним обращаться. Часто пользователи позволяют гаджету разряжать до 0%, и это "убивает" батарею. Не рекомендуется оставлять ваш смартфон, включая iPhone, без зарядки слишком долго. Об этом говорится в материале Make use of.



Любой аккумулятор любого смартфона имеет ограниченный срок службы. Пользователям следует заботиться о батарее, чтобы продолжать пользоваться устройством как можно дольше.



Одна из самых больших угроз батарее смартфона – привычка полностью "садить" телефон. Когда аккумулятор разряжается и остается в таком состоянии в течение длительного времени, он может войти в так называемое состояние “глубокой разрядки” и больше не работать.



Аккумуляторы смартфонов сохраняют минимальный запас заряда даже в выключенном состоянии во избежание этой проблемы. Но если ваш гаджет "умрет", не забудьте подключить его к сети как можно быстрее.



Во избежание полной разрядки телефона воспользуйтесь режимом низкого потребления энергии. Активировать эту функцию следует, когда заряд составляет 20% или ниже. Простой трюк сохранит драгоценный заряд, пока вы не сможете восполнить заряд аккумулятора.