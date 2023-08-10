



Не доверяла дальней родне: Вера Васильева завещала все названой дочери

Утром 9 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Звезде было 97 лет, но она до последнего сохраняла бодрость духа: пока позволяло здоровье, играла в спектаклях и продолжала общаться с поклонниками. А еще всегда хорошо выглядела и улыбалась, с какими бы трудностями ей не приходилось сталкиваться.



Ей довелось сыграть одну из ролей в фильме “Сказание о земле Сибирской”, после которого актриса получила Сталинскую премию I степени в размере 100 тысяч рублей. Для Советского Союза это были огромные деньги. Спустя несколько лет актриса вновь удостоилась Сталинской премии III степени в размере 25 тысяч рублей, а чуть позже стала обладательницей большой квартиры в Арбатском переулке – в самом центре столицы. В последние годы Васильева жила в своей огромной квартире совершенно одна. Супруг актрисы скончался в 2011 году после продолжительной болезни. Они были счастливы в браке более полувека, но так и не стали родителями.



Поскольку у Васильевой и ее мужа Владимира Ушакова не было общих детей, артистка решила завещать квартиру в центре столицы своей названной дочери – Дарье Милославской. Она была поклонницей звезды и часто писала ей восторженные письма, а потом познакомилась с Верой Кузьминичной лично. Женщины встретились в больнице, куда актриса приходила ухаживать за тяжелобольным мужем. Дарья помогла Васильевой подняться по лестнице и посочувствовала ее нелегкой судьбе.



Так они начали общаться, а спустя несколько лет Васильева стала всем представлять Милославскую своей названой дочерью. А потом призналась, что она будет ее единственной наследницей. Многие друзья с настороженностью отнеслись к появлению Дарьи в жизни Васильевой, считая девушку мошенницей, но Вера Кузьминична всегда ее защищала. Говорила, что Милославской не нужны ее деньги и недвижимость, поскольку она успешный юрист и гораздо богаче нее самой.



Кроме квартиры у Веры Васильевой была дача, на которой актриса раньше проводила каждое лето и с удовольствием выращивала цветы — обожала, когда в ее доме в каждой комнате стоит по букету. Дом и участок актриса тоже оставила Дарье Милославской. Близких родственников у Веры Васильевой не было, однако она беспокоилась, что кто-то может позариться на ее имущество, поэтому предусмотрела все заранее.



“Они, как правило, появляются, как вороны, когда человек уже умер. И начинают делить! Я такой ситуации не хочу, поэтому заранее сообщу о своей воле”, — объясняла свое решение легендарная актриса.