



Не доходят руки: 5 мест в доме, которые облюбовали бактерии

Даже если вы регулярно наводите порядок в квартире, убираете, выносите мусор и, вообще, одержимы чистотой... скорее всего, в вашем доме все равно есть несколько «тайных» мест, где бактерии вольготно себя чувствуют.



Подлокотники мягкой мебели



Как часто вы чистите мягкую мебель? А когда чистите, как часто вспоминаете про подлокотники? А между тем, согласно исследованиям именно они - основной рассадник болезнетворных организмов, в том числе и пылевых клещей – на подлокотниках скапливается в 12 раз больше микробов, чем на сидениях.



Чтобы эффективно бороться с ними, необходимо регулярно чистить мебель с помощью пароочистителя или моющего пылесоса, используя насадки для щелей и труднодоступных мест, чтобы тщательно очистить впадины между сидением, подлокотниками и спинками.



Ковры



Ковры и коврики в ванной комнате и туалете не только явные накопители пыли, волос и шерсти животных, которые мы регулярно пылесосим, они еще излюбленное место обитания бактерий, ковры собирают примерно в 4000 раза больше бактерий, чем голый пол в туалете.



Ковры и ковровые покрытия рекомендуется пылесосить желательно каждые два дня, и минимум раз в месяц чистить моющим пылесосом. Небольшие коврики в ванной комнате и туалете необходимо регулярно стирать в горячей воде.



Кровать и матрас



Как бы страшно это не звучало, ваша любимая, удобная кровать, оказывается, столь же удобна и для бактерий и клещей. Все люди в разной степени потеют ночью, поэтому в кровати создаются условия повышенной влажности, которые благоприятны для размножения бактерий. Кроме того, исследования показывают, что в матрасе, возрастом около 8 лет, может скопиться до 4 кг. омертвевших клеток кожи, что так же очень любят бактерии.



Поэтому, чтобы ваш матрас не превратился в рассадник бактерий вам, во-первых, не стоит застилать постель сразу после подъема, дайте ей проветриться. Во-вторых, хотя бы раз в месяц устраивайте ему сухую чистку пылесосом. И, в-третьих, раз в три-четыре месяца устраивайте генеральную чистку при помощи моющего пылесоса со специальными насадками для чистки матрасов.







Шторы и занавески



Большинство из нас вспоминают о стирке штор только тогда, когда на них появляется заметная глазу грязь, еще бы, ведь процесс-то трудоемкий. Однако, это тоже большая ошибка, ведь это еще одно место в доме, которое облюбовали бактерии и микроорганизмы. Очень важно не оставлять задернутые шторы в комнате на весь день. Если вы спите с закрытыми занавесками, утром непременно раскройте их. Бактерии не любят солнечный свет, поэтому в темном помещении их может быть в два раза больше.



И, кроме того, плотная ткань собирает много пыли, фурнитура и декоративные элементы и того больше, разумеется, это может негативно отразиться на нашем здоровье, поэтому хотя бы раз в месяц стирайте шторы, а раз в неделю удаляйте с них пыль при помощи пылесоса.







Оконные рамы и карнизы



Сколько раз в год вы моете окна? А сколько из этих раз вы вспоминаете о рамах, карнизах и подоконниках, а ведь они накапливают пыли и грязи гораздо больше, чем стекла. Уж не говоря о множественных щелях, укромных уголках и желобках в проемах окон, особенно в нижней их части.

Когда вы моете окна, начинайте с проемов и всех труднодоступных мест и только потом переходите к самим стеклам. Чтобы тщательно очистить все труднодоступные места, вам необходим пылесос со специальной насадкой для щелей. Он сможет добраться до тех мест, которые вручную вы никак не сможете очистить от грязи.



Итак, со скрытыми источниками грязи в квартире мы разобрались, а теперь хорошие новости – существует пылесос, который предназначен для очистки всех этих мест. Недавно в Израиле появилась новая модель моющих пылесосов премиум-класса THOMAS Vestfalia XT Ultra. Это многофункциональный домашний помощник – он качественно и без разводов моет пол, чистит ковры, обивку мягкой мебели и матрасы, может также отмыть застарелые пятна. Конструкция THOMAS Vestfalia XT Ultra продумана до мелочей для того, чтобы сделать процесс уборки максимально комфортным, в комплект входят несколько насадок: переключаемая насадка для уборки гладких полов и ковров, насадка для очищения мягкой мебели и матрасов, насадка для очищения труднодоступных мест и щелей, насадка для влажной уборки ковров с адаптером для гладких полов и насадка для влажной уборки обивки мягкой мебели и матрасов. После влажной чистки ковры и мягкая мебель выглядят как новые. Пылесос одновременно моет и просушивает поверхность, оставляя ее практически сухой.







А, кроме того, в этой модели установлен инновационный водяной фильтр THOMAS AQUA-BOX, который удерживает 99,99% пыли и 100% пыльцы, что нормализует микроклимат в вашем доме и делает воздух чистым и увлажненным, что особенно ценят люди со склонностью к аллергиям.



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