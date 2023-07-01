



Не было искры: Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид просто друзья

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид действительно пытались встречаться некоторое время назад, однако поняли, что им лучше остаться друзьями, потому что между ними не было искры. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.



ДиКаприо и Хадид впервые заметили вместе осенью прошлого года, когда они проводили время в ночном клубе. После этого 48-летний актер и 28-летняя модель неоднократно попадали к объективам папарацци, ДиКаприо даже познакомил Хадида со своими родителями. Инсайдеры сообщали, что знакомые ДиКаприо и Хадид давно и долгое время дружили.



Ранее в сети появились слухи, что пара находится в отношениях без обязательств, поскольку актер проводит время и с другими девушками, в то время как другие инсайдеры сообщали, что их роман постепенно развивается. Однако, по мнению источников Daily Mail, это не так.



“Некоторое время назад они пытались встречаться, чтобы посмотреть, может ли у них что-нибудь получиться, но ничего не произошло. Они друзья и дружат уже долго, но они не состоят в отношениях без обязательств”, – утверждает инсайдер.



“Людям просто нужно отпустить эту историю. Леонардо не так относится к своим отношениям. Все это выглядит несерьезно, хотя по сути это не так. Когда он встречается с кем-то, он погружен в эти отношения. Ему нравится дружить с Джиджи, вот и все”, – говорит он.