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Названы самые выносливые любовники среди водителей разных марок машин
15.07.2023 01:31 Ирина Демьянова

Названы самые выносливые любовники среди водителей разных марок машин

Водители Volvo — самые выносливые любовники. Соответствующую информацию опубликовал сайт знакомств Illicit Encounters, который и провел опрос, пишет The Sun.

Сотрудники портала пообщались с 2 тысячами женщин и на основе этого сформировали рейтинг.

У водителей Volvo оказался самый высокий результат. Сообщается, что в среднем они способны заниматься сексом в течение 17 минут.

Второе место у владельцев Toyota, которые отстают от лидеров на 3 минуты. А третье место досталась водителям Renault с показателем 13 минут.

Что касается трех аутсайдеров, то среди них очень популярные марки: Mercedes, Skoda и BMW.

По статистике, владельцы этих автомобилей могут продержаться в постели 7, 5 и 3 минуты соответственно.



  Тем временем мужчины BMW пришли последними через три минуты.

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