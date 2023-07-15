



Названы самые выносливые любовники среди водителей разных марок машин

Водители Volvo — самые выносливые любовники. Соответствующую информацию опубликовал сайт знакомств Illicit Encounters, который и провел опрос, пишет The Sun.



Сотрудники портала пообщались с 2 тысячами женщин и на основе этого сформировали рейтинг.



У водителей Volvo оказался самый высокий результат. Сообщается, что в среднем они способны заниматься сексом в течение 17 минут.



Второе место у владельцев Toyota, которые отстают от лидеров на 3 минуты. А третье место досталась водителям Renault с показателем 13 минут.



Что касается трех аутсайдеров, то среди них очень популярные марки: Mercedes, Skoda и BMW.



По статистике, владельцы этих автомобилей могут продержаться в постели 7, 5 и 3 минуты соответственно.







