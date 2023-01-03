



Названы самые могущественные страны мира

Портал US News and World Report составил список самых могущественных стран мира, которые постоянно фигурируют в заголовках новостных программ.



Рассматривалось влияние каждой страны, а также их политическая, экономическая и военная мощь.



Список традиционно возглавили США. Портал назвал их "самой доминирующей экономической и военной державой в мире". США занимают доминирующую позицию в сфере культуры, однако переживают период беспорядков, в том числе протестов на расовой почве.



На втором места оказался Китай. Самая густонаселенная страна в мире является второй по величине экономикой и находится под жестким контролем Коммунистической партии. Страна страдает от внутренней борьбы и растущего неравенства, а также от обвинений в нарушении прав человека, но все равно имеет огромное влияние на мир.



Третье место заняла Россия, несмотря на войну, которую она развязала в Украине. Согласно отчету, РФ по-прежнему является самой большой страной в мире по площади, а также одной из крупнейших экономик мира благодаря добыче нефти и газа.



Четвертое место Германия - самая густонаселенная страна Евросоюза. Она имеет одну из крупнейших экономик в мире и играет важную роль в международном сообществе. Также Германия является одним из крупнейших импортеров и экспортеров в мире.



На пятом месте оказалась Великобритания, которая, по версии портала, является "высокоразвитой страной, оказывающей значительное экономическое, политическое, научное и культурное влияние", а также является частью политических и коммерческих союзов в мире.



На шестом месте указана Южная Корея. По данным издания, это одна из крупнейших экономик мира, которая базируется на высоких технологиях и услугах, а также имеет один из самых больших валовых национальных сбережений в мире и большое количество иностранных инвестиций.



На седьмом месте оказалась Франция. Уточняется, что это богатая нация с высокими доходами и большим глобальным влиянием. Франция является одной из старейших стран мира. Отмечается ее огромный вклад в науку, политику, экономику и культуру. Также Франция является одной из самых посещаемых стран мира и одним из крупнейших экспортеров оружия.



На восьмом месте оказалась Япония - одна из самых художественных и технически развитых стран. Согласно порталу, это третья по величине экономика в мире.



На девятом месте указаны ОАЭ с высоким ВВП, сопоставимым с показателями ведущих западных стран. Эмираты являются постоянным членом Всемирного экономического форума, а Дубай стал популярным местом среди туристов.



Топ-10 самых могущественных стран замыкает Израиль, который, "несмотря на свои размеры", сыграл значительную роль в мире. Израиль имеет сильную экономику, экспортирует алмазы, технологическое оборудование и лекарства. Израиль поднялся на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

