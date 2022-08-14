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Названо время и место похорон Цвики Пика
14.08.2022 20:40 Алина Груднева

Названо время и место похорон Цвики Пика

Похороны известного израильского певца и композитора Цвики Пика состоятся в понедельник, в 10:00.

 
Церемония пройдет на кладбище Рамат-ха-Шарон. 
 
Похороны пройдут только в кругу семьи и близких друзей. 
 
По просьбе семьи, церемония не будет освещаться в СМИ и для широкой публики.
Цвика Пик скончался в возрасте 72 лет. Он был известен многим как "король израильской эстрады" после того, как к нему пришла слава в 1970-х годах, когда он был признан лучшим израильским певцом года.

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