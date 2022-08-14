



Названо время и место похорон Цвики Пика

Похороны известного израильского певца и композитора Цвики Пика состоятся в понедельник, в 10:00.

Церемония пройдет на кладбище Рамат-ха-Шарон.

Похороны пройдут только в кругу семьи и близких друзей.

По просьбе семьи, церемония не будет освещаться в СМИ и для широкой публики.