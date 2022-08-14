Названо время и место похорон Цвики Пика
Похороны известного израильского певца и композитора Цвики Пика состоятся в понедельник, в 10:00.
Церемония пройдет на кладбище Рамат-ха-Шарон.
Похороны пройдут только в кругу семьи и близких друзей.
По просьбе семьи, церемония не будет освещаться в СМИ и для широкой публики.
Цвика Пик скончался в возрасте 72 лет. Он был известен многим как "король израильской эстрады" после того, как к нему пришла слава в 1970-х годах, когда он был признан лучшим израильским певцом года.