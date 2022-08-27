



Названо самое "грязное" предприятие в Израиле

Министерство окружающей среды Израиля опубликовало данные о промышленных объектах с самым большим объемом выбросов в атмосферу за 2021 год.



Этот список "возглавляет" электростанция "Орот Рабин".



Согласно информации, по сравнению с 2020, в прошлом году выбросы вредных веществ в атмосферу снизились на 3%. Это связано с сокращением сжигания угля на электростанциях "Орот Рабин" в Хадере и "Рутенберг" в Ашкелоне.



Несмотря на это, электростанция "Орот Рабин" продолжает оставаться "самым грязным" промышленном объектом страны.



Ответственность за 85% от всех убытков, вызванных выбросами вредных веществ в окружающую среду, всего несут 20 крупных предприятий Израиля.