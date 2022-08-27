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Названо самое "грязное" предприятие в Израиле
27.08.2022 14:17 Александр Юзовский

Названо самое "грязное" предприятие в Израиле

Министерство окружающей среды Израиля опубликовало данные о промышленных объектах с самым большим объемом выбросов в атмосферу за 2021 год.

Этот список "возглавляет" электростанция "Орот Рабин".

Согласно информации, по сравнению с 2020, в прошлом году выбросы вредных веществ в атмосферу снизились на 3%. Это связано с сокращением сжигания угля на электростанциях "Орот Рабин" в Хадере и "Рутенберг" в Ашкелоне.

Несмотря на это, электростанция "Орот Рабин" продолжает оставаться "самым грязным" промышленном объектом страны.

Ответственность за 85% от всех убытков, вызванных выбросами вредных веществ в окружающую среду, всего несут 20 крупных предприятий Израиля.

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