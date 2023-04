Названа женщина года по версии журнала Billboard

Самое престижное музыкальное издание Billboard назвало Женщину года по своей версии. Ею стала известная поп-певица Шакира.



Звезда в свои 46 лет получит награду на Latin Women in Music. Он станет первым в истории журнала мероприятием, посвященным латиноамериканским артистам за их вклад в развитие музыкальной индустрии. Событие состоится 7 мая.



Как отметили в издании, Шакира продала 95 миллионов пластинок и стала самым популярным музыкантом всех времен, а еще - самой популярной латиноамериканской артисткой.



"Шакира - воплощение Woman in Music. Благодаря ей латинские женщины во всем мире получили возможность писать и исполнять глубоко личную музыку. Она создала свое собственное движение и остается актуальной, как никогда в наше время, с утонченностью, глубокой отдачей и огромным талантом. Она является определением Woman in Music", - отметила главный контент-менеджер Billboard Latin Español.