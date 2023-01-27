



Названа самая умная порода собак

Овчарка Малинуа или Мечелаар, которая во многих странах используется как полицейская, является самой умной породой собак в мире.



По данным Brussels Times, к такому выводу пришли финские ученые из Хельсинского Университета в результате исследования, в котором участвовали более 1002 собаки.



В ходе исследования эта овчарка показала самые лучшие результаты практически во всех испытаниях.



"Две породы выделяются в когнитивном плане: малинуа и бордер-колли. Обе сначала были активны на фермах, чтобы управлять стадами. Это требует самоконтроля. Десятилетие естественного отбора лишь укрепили этот самоконтроль", - пояснил ветеринар Барт Стеген.



По словам ученых, когнитивные навыки овчарки Малинуа облегчают ее обучение. Эта порода обладает отличным обонянием.



Также в исследовании отличились лабрадоры и золотистый ретривер. Они хоть и получили меньше баллов, зато отлично проявили себя в интерпретации человеческих жестов. По словам ученых, эта порода является социально адаптированной, что делает ее прекрасно подходящей для жизни в семье.