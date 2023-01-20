



Названа самая большая ошибка водителей при вождении в непогоду

Многие автолюбители совершают распространенную ошибку при вождении в плохую погоду.



По словам экспертов LeaseCar.uk, водители не берут в расчет тот факт, что в сырую погоду тормозной путь увеличивается как минимум вдвое.



В частности, при скорости 96 километров в час тормозной путь составляет около 75 метров при условии сухой дороги. В то же время, во мокрую погоду он увеличивается вдвое.



Кроме того, плохая погода, такая как сильный дождь, снег или туман, может уменьшить видимость, что увеличивает необходимость в активации дистанционного мышления.



По словам экспертов, многие водители пренебрегают этим фактом, что, в конечном итоге, может подвергнуть их опасности и привести к авариям.