Новости » Life Style
20.01.2023 19:00 Алина Груднева

Названа самая большая ошибка водителей при вождении в непогоду

Многие автолюбители совершают распространенную ошибку при вождении в плохую погоду.

По словам экспертов LeaseCar.uk, водители не берут в расчет тот факт, что в сырую погоду тормозной путь увеличивается как минимум вдвое.

В частности, при скорости 96 километров в час тормозной путь составляет около 75 метров при условии сухой дороги. В то же время, во мокрую погоду он увеличивается вдвое.

Кроме того, плохая погода, такая как сильный дождь, снег или туман, может уменьшить видимость, что увеличивает необходимость в активации дистанционного  мышления.

По словам экспертов, многие водители пренебрегают этим фактом, что, в конечном итоге, может подвергнуть их опасности и привести к авариям.

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