



Названа настоящая причина скандальных выходок Канье Уэста с пассией

Канье Уэст и его пассия Бьянка Ценсори неподобающе себя вели во время отпуска в Италии в рамках рекламной кампании.



Об этом сообщает британская газета The Daily Mail со ссылкой на источники.



По словам инсайдеров, выходки пары с "голыми" выходами на улицу и публичными интимными ласками являются частью рекламного трюка по продвижению нового альбома Уэста.



Более того, считается, что Уэст с подружкой привлекают к себе внимание в рамках подготовки к запуску новой модной коллекции Yeezy.