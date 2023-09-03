Названа настоящая причина скандальных выходок Канье Уэста с пассией
Канье Уэст и его пассия Бьянка Ценсори неподобающе себя вели во время отпуска в Италии в рамках рекламной кампании.
Об этом сообщает британская газета The Daily Mail со ссылкой на источники.
По словам инсайдеров, выходки пары с "голыми" выходами на улицу и публичными интимными ласками являются частью рекламного трюка по продвижению нового альбома Уэста.
Более того, считается, что Уэст с подружкой привлекают к себе внимание в рамках подготовки к запуску новой модной коллекции Yeezy.
Oh my 👀#Kanye #Ye#BiancaCensori#Drama https://t.co/DRfRf7deiF— Dramatik Bish (@DramatikBish) August 29, 2023