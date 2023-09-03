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Названа настоящая причина скандальных выходок Канье Уэста с пассией
03.09.2023 08:59 Алина Груднева

Названа настоящая причина скандальных выходок Канье Уэста с пассией

Канье Уэст и его пассия Бьянка Ценсори неподобающе себя вели во время отпуска в Италии в рамках рекламной кампании.

Об этом сообщает британская газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, выходки пары с "голыми" выходами на улицу и публичными интимными ласками являются частью рекламного трюка по продвижению нового альбома Уэста.

Более того, считается, что Уэст с подружкой привлекают к себе внимание в рамках подготовки к запуску новой модной коллекции Yeezy.

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