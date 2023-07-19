



Назвал “кошачьим извращенцем”: домашнее животное поссорило соседей

Непостоянный кот привел своего хозяина в ярость после того, как неоднократно забредал во двор соседа, пишет Inside Edition.



Это спровоцировало странную перепалку между соседями в Сан-Диего, штат Калифорния.



Хозяин предполагает, что сосед намеренно мешает кошке вернуться домой.



“Я мог бы понять гнев, если мой кот был бы в вашем дворе, — отмечает сосед на видео инцидента. - Но вы злитесь, потому что ваш кот — мой двор!”.



“Ты держишь его у себя во дворе, и это наш кот!” — кричит хозяин, в то время как женщина стоит рядом с ним, выглядя стоически и храня молчание.



Затем владелец просит соседа приказать животному уйти, если оно попытается зайти к нему во двор.



“Зайди к себе во двор и скажи: Меркурий, иди домой! Не заходи больше к нам во двор”, — говорит хозяин.



Сосед отвечает, что кот не говорит по-английски, и сомневается в эффективности этой тактики.



Затем владелец делает движение “уходи” обеими руками и заявляет: “О, правда, это не значит идти домой?”



“Нет!" отвечает сосед. — Сигналы руками ничего не значат. Это кот!”



Потом, когда вроде все кончено, хозяин кричит: "Кошачий извращенец! Кошачий извращенец!"



“Кот просто приходит сам, уходит сам, делает все, что хочет, это кот”,— говорит сосед о котах.

