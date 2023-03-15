



Назаров и Васильева ушли из МХТ, чтобы 29 сотрудников театра не потеряли бронь

Актер Дмитрий Назаров и его жена, актриса Ольга Васильева уволились из МХТ имени Чехова, чтобы сохранить бронь от мобилизации для 29 сотрудников театра. Об этом Назаров и Васильева рассказали в интервью “Скажи Гордеевой”, вышедшем во вторник.



Об увольнении Назарова и Васильевой стало известно 14 февраля. За два дня до этого, по словам Васильевой, с ней связался художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Он попросил ее и Назарова уйти в “творческий отпуск”, сказав, что в апреле они смогут вернуться.

Однако позднее Хабенский перезвонил и заявил: “Я сделать ничего не могу, вам нужно уволиться”. Он объяснил, что если Назаров и Васильева не покинут МХТ имени Чехова, у 29 сотрудников театра отберут бронь от мобилизации.



“Как заберут бронь? Лучше мы уволимся, никто не пойдет убивать за наш счет”, – описывает свою реакцию на эти слова Васильева.



Назаров уточнил, что Хабенскому “намекнули сверху” на снятие брони с 29 сотрудников театра. Он добавил, что знает об этой угрозе только со слов самого художественного руководителя.



Сейчас Назаров и Васильева живут во Франции, где они находились, когда узнали об увольнении и решили не возвращаться.



Дмитрий Назаров известен как исполнитель одной из главных ролей в сериале “Кухня”. Он служил в МХТ имени Чехова с 2002 года, его жена Ольга Васильева – с 2005 года. После полномасштабного вторжения России в Украину Назаров регулярно выкладывал в свои соцсети ролики, в которых он читает антивоенные стихи, иногда вместе с Васильевой.