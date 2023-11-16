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Навоевались: впервые с начала войны россияне захотели мира | Фото: pixabay.com
16.11.2023 13:26 Mignews

Навоевались: впервые с начала войны россияне захотели мира

Впервые с начала полномасштабной войны в Украине почти половина россиян высказались за ее прекращение. Так, по результатам опроса Russian Field, большинство граждан РФ (48%) высказались в поддержку прекращения войны в Украине, тогда как 39% все еще поддерживают ее продолжение.

Не желают в РФ и второй волны мобилизации. Против ее проведения высказались 53% опрошенных, тогда как 38% россиян ее одобрили.

Как показала статистика, чаще поддержку ее проведению высказывают пенсионеры, которых мобилизация ни коим образом не затронет.

Опрос проводился Russian Field в телефонном режиме. Участие в нем приняли 1611 респондентов, статистическая погрешность до 2,44%.

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