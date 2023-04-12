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Наводнения и холод: когда в Израиле утихнет непогода
12.04.2023 16:16 Алина Груднева

Наводнения и холод: когда в Израиле утихнет непогода

В Израиле в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами, а температура воздуха будет ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, в четверг дожди продолжатся.

Во второй половине дня осадки ослабнут, а уже в пятницу ожидается небольшое потепление.

В среду по всей стране прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Тем временем, на горе Хермон выпал снег, в связи с чем курорт будет закрыт для посетителей в четверг.

Ситуация на дорогах остается критической. Полиция перекрыла шоссе 90, а также въезд в Эйлат.

В свою очередь, компания "Эгед" объявила, что автобусы прекратят курсировать в Эйлат до тех пор, пока дороги не будут вновь открыты.


В Хайфе на улице Яд Ле-Баним обвалилась стена на дорогу, где были запаркованы автомобили. А на пляжах Тель-Авива, Бат-Яма и Герцлии запрещено купаться из-за сточных вод.

Непогода также застала врасплох перелетных птиц. Тысячи аистов, хищных птиц, пеликанов и журавлей ждут, пока прекратятся дожди, чтобы продолжить миграцию на север.

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