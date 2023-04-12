



Наводнения и холод: когда в Израиле утихнет непогода

В Израиле в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами, а температура воздуха будет ниже нормы.



По прогнозам синоптиков, в четверг дожди продолжатся.



Во второй половине дня осадки ослабнут, а уже в пятницу ожидается небольшое потепление.



В среду по всей стране прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Тем временем, на горе Хермон выпал снег, в связи с чем курорт будет закрыт для посетителей в четверг.



Ситуация на дорогах остается критической. Полиция перекрыла шоссе 90, а также въезд в Эйлат.



В свою очередь, компания "Эгед" объявила, что автобусы прекратят курсировать в Эйлат до тех пор, пока дороги не будут вновь открыты.

בעקבות השיטפונות: היציאות מאילת לכיוון צפון נחסמו לתנועה - בפעם השנייה תוך שבוע | עדכונים שוטפים >> https://t.co/FZXa2Jleez@pozailov1 (צילום: שי ידאל אל פורת) pic.twitter.com/ACJA15hGAi — כאן חדשות (@kann_news) April 12, 2023

מזג האוויר הפתיע גם את הציפורים הנודדות ואלפים מהן "נתקעו" באגמון החולה. אלפי חסידות, עופות דורסים, שקנאים ועגורים מחכים שמזג האוויר יתבהר כדי שיוכלו להמשיך במסע הנדידה צפונה

(צילומים: עינבר שלומית רובין, קק"ל)@rubih67 pic.twitter.com/cEDMsiHBpL — כאן חדשות (@kann_news) April 12, 2023

В Хайфе на улице Яд Ле-Баним обвалилась стена на дорогу, где были запаркованы автомобили. А на пляжах Тель-Авива, Бат-Яма и Герцлии запрещено купаться из-за сточных вод.Непогода также застала врасплох перелетных птиц. Тысячи аистов, хищных птиц, пеликанов и журавлей ждут, пока прекратятся дожди, чтобы продолжить миграцию на север.