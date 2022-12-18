



Навка: Отношение к Пескову такое же трепетное

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала о знакомстве и отношениях со своим мужем.



«Ничего не изменилось, отношение [друг к другу] такое же трепетное. Ценим каждый день, благодарна каждому дню. Знаю, что никогда уже ничего в этом отношении не изменится», — подчеркнула Навка в интервью. Она уточнила, что таких искренних и крепких отношений у них не сформировалось бы, если бы они встретились с Песковым в более молодые годы.



Супруга пресс-секретаря президента также поделилась, что своего жизненного успеха она достигла еще до знакомства с Песковым. В том числе и свой статус олимпийской чемпионки она получила также до встречи со своим мужем. Причем, признается Навка, изначально Дмитрий Песков узнал ее только по рекламе краски для волос. Также она рассказала, что после знакомства постепенно стала приучать св