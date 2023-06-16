



Гиюр и социальные права в Израиле

Солнечная страна с теплым климатом круглый год; медицина – на уровне фантастики; высокий уровень жизни, социальные гарантии от государства; прекрасное образование для детей, которое позволяет устроиться на работу в любой из стран, поскольку дипломы котируются во всем мире; в конце концов возможность вести бизнес практически по всему миру.



Все это и еще больше дает своим гражданам Израиль – государство, стоящее на Святой Земле с сильной духовной и религиозной энергетикой. Не мудрено, что оно является магнитом для репатриантов – кто-то, переехав сюда, обретает для себя материальные блага, но большинство евреев все же переезжают в Израиль в поисках благ духовных, которые получают те, кто возвращается на историческую родину.



Тяга к земле предков особенно велика у евреев, которые живут далеко за пределами Израиля – в странах исхода. Поэтому зачастую они решаются на переезд, будучи уверенным в том, что получить гражданство Израиля им будет проще просто – ведь наполовину в них течет еврейская кровь. Это так, да не так. Действительно, репарация становится самым простым способом оформить визу на ПМЖ в израильском посольстве и по прибытию в Израиль автоматически стать его гражданином. Но тут есть важный нюанс: все это – материальное – может получить любой, в ком течет еврейская кровь по любой из сторон – отцовской или материнской.



Однако получить блага духовные, религиозные, стать полноправным гражданином Израиля – с теми же правами, которыми наделены евреи, приобщаться к еврейской жизни, ее традициям и культуре, полноценно участвовать вам и вашим детям в еврейской традиционной жизни негалахические евреи не могут.

Объясним: в Израиле еврейство определяется согласно галахе – традиционному еврейскому закону, прописанному в иудейских Священных писаниях (Торе, Талмуде). То есть, принадлежность к еврейству определяется только по женской линии.



Если в ваших жилах течет еврейская кровь по мужской линии, это не значит, что вы не гражданин Израиля – да, гражданин, но государство не признает вас как еврея на основе религиозного закона Галаха. Соответственно, у вас меньше прав и возможностей для полноценной жизни в стране. Одни об этом не знают, другие – «забывают», третьи, готовясь к переезду в Израиль, думают «авось пройдет». Разочаруем и одних, и других, и третьих – не пройдет: Израиль чтит, почитает и хранит древние традиции, и требует от репатриантов того же. Если принято решение идти по пути духовному, стать полноценным гражданином страны и социально, и религиозно, тогда в обязательном порядке необходимо пройти обучение, принять гиюр.



Что же такое гиюр, и почему он так важен? Гиюр – это принятие на себя веры в Единого Бога и обязанностей исполнения заповедей Торы, это процесс и обряд присоединения к Народу Израиля. Только эта церемония дает право стать не просто гражданином Государства Израиль, а полноправным гражданином – со всеми правами, которыми наделены евреи, и тут речь идет не столько о социальной составляющей, а о возможностях приобщиться к еврейской жизни, ее традициям и культуре – это духовный акт, позволяющий вам и вашим детям полноценно участвовать в еврейской традиционной жизни.



На этом пути негалахическим евреям другом и помощником станет Национальный центр самоидентификации и гиюра «Натив» – самая большая организация в Израиле по подготовке к гиюру. Только в ней без давления, легко, в непринужденной семейной обстановке можно пройти, надо сказать, нелегкий путь к еврейству.



В «Натив» процесс прохождения гиюра состоит из трех этапов: запись на курс подготовки к гиюру, занятия в группе по еврейской традиции и экзамен в раввинском суде. Очень важно подчеркнуть, что официальный гиюр в «Натив» признается главным раввинатом Израиля, а документы, которые выдаются по окончанию курса, признаны всеми государственными и религиозными институтами в Израиле и в мире. Поэтому финальное собеседование можно проходить либо в Раввинатском суде (Бейт-Дин), либо в самом центре «Натив гиюр».



На самом деле в Израиле существует множество разных институтов, которые предлагают негалахическим евреям свое сопровождение на пути к принятию гиюра. А этот путь, как известно, довольно непростой и может занимать до нескольких лет. Существует в Израиле и такая практика, что человек, который приезжает в страну в качестве туриста с визой на 3 месяца, может тоже записаться на курсы гиюра, которые проходят на русском языке в течение 10 месяцев.



Есть и своего рода «бонусы». Например, евреям по отцу предоставляется возможность прохождения ускоренного интенсивного курса гиюра, при условии, что они давно проживают в Израиле и обладают достаточными познаниями в еврейской традиции.



Предвкушая вопрос: а дорого ли стоят курсы, отвечаем: конечно, это стоит каких-то денег – у каждого института вместе с методикой подхода к курсу установлена и его цена (кто-то хочет заниматься исключительно индивидуально, кто-то в группе и еще много нюансов). Опять же, существует человеческий фактор – насколько тебе комфортно общение с тем или иным человеком.



Точно известно, что курс подготовки к церемонии принятия гиюра в «Натив» проводится совершенно бесплатно. К тому же, организация работает не один десяток лет, и уже выработала свою «щадящую» методику прохождения неевреями гиюра в Израиле. И это очень важно, ведь само собеседование отнимает множество сил и энергии: переживания человека могут все в последний момент испортить. Однако с «Натив гиюр» такой исход исключен, и это не ради красивого словца – это факт, который могут подтвердить сотни тысяч репатриантов.



В «Нативе» продумано все, малейшие детали: во время обучения студенты, незаметно для себя, на ментальном и духовном уровне проходят самоидентификацию; преподаватели филигранно их обучают еврейской философии, которая в жизни просто незаменима.



«Натив» – это то, что развивает человека, не пытаясь его изменить. Это, без преувеличения, друг, который в нужный момент протянул руку помощи и ведет до конца, до самого принятия гиюра: правильно, спокойно и, что важно, – законно.



Ну, и напоследок еще один важный момент: «Натив-гиюр» помогает не только негалахическим евреям стать полноправным гражданином Израиля – он очень много помогает своим выпускникам. Кому-то провести хупу, кому-то – бат-мицву и бар-мицву; все необходимые церемонии после рождения ребенка (брит-милу), а также обряды для похоронной церемонии.



Поэтому всем репатриантам хочется сказать: если принимать гиюр, то только с «Натив гиюр» – здесь вас встретят, всегда помогут и останутся верным другом до конца!..