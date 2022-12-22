



"Наташа Королева сама подтолкнула Тарзана к изменам"

Исполнительница Наташа Королева и танцовщик Сергей Глушко, более известный как Тарзан, женаты 19 лет. Несмотря на длительный брачный союз в их паре бывают разногласия, в том числе измены. Психолог Ольга Латынцева объяснила, почему у Глушко не получается хранить верность супруге.



Королева, как пишут СМИ, смогла простить недавнюю измену мужу. Тарзан попал в скандал из-за актрисы Анастасии Шульженко, которая рассказала на всю страну об отношениях со знаменитостью. Пользователи Сети тогда критиковали танцовщика, но певица защищала супруга.



Однако Латынцева уверена, что исполнительница собственноручно подталкивает Глушко к изменам. Недавно Наташа Королева опубликовала в соцсетях видео, на котором с лопатой в руках расчищала сугробы. Психолог уверена, что замужней женщине нельзя брать на себя мужские обязанности.



«Это всегда доводит до измен, 99 процентам сильных женщин изменяют. Женская мудрость заключается в том, что даже если ты можешь поменять колесо или перебрать карбюратор, при своем мужчине этого делать нельзя», — цитирует эксперта портал BLITZ+.



