



Наташа Королева разводится после рассказа Волочковой о сексе с Тарзаном



Месяц назад на YouTube вышел скандальный выпуск шоу Алёны Жигаловой с Анастасией Волочковой. Балерина рассказала подробности о семейной жизни Наташи Королёвой и Сергея Глушко (Тарзана). Балерина сболтнула, что звездная парочка уже не живет вместе — мол, окончательно расстались. .



Из-за этого Королевой то и дело приходлось давать комментарии и объяснять, что же происходит в её личной жизни с Тарзаном. Сначала исполнительница хита «Желтые тюльпаны» отшучивалась, что всё в порядке, беспрекословно верить Волочковой не нужно.



Теперь же Королёва дала еще одно откровенное интервью, в котором вскрылись новые детали. «Сережа сейчас на гастролях со спектаклем. Я ему звоню и говорю: «Серега, мы опять с тобой разводимся, может, ты там опять шалишь, поэтому давай закругляйся, а то Волочкова там рассказывает»», — заявила Наташа в студии «Центрального телевидения» на НТВ.