



Натали Портман впервые появилась на публике с мужем после слухов о разводе

42-летнюю американскую актрису Натали Портман заметили на публике с мужем на фоне слухов об их разводе. Об этом пишет Daily Mail.



Звезда фильма "Черный лебедь" и танцор Бенджамин Мильпье воссоединились на финале Чемпионата мира по футболу среди женщин в воскресенье, 20 августа 2023 года. Пару заметили на трибунах Stadium Australia в Сиднее с их 12-летним сыном Алефом.



Натали Портман выглядела подавленной, наблюдая, как английские "Львицы" противостоят испанским "Ла Рохас".



Ранее в этом месяце Us Weekly утверждали, что Портман и ее муж разводятся после того, как они попытались восстановить отношения на фоне заявлений о неверности танцора.



Однако источник, близкий к актрисе, сообщил, что домыслы о расставании — это лишь "слухи" и "предположения", и твердого решения не было принято.

