Натали Дадон обозвали и не пустили в кафе в Тель-Авиве из-за ее правых взглядов
Модель и телеведущую Натали Дадон не пустили в кафе в Тель-Авиве. Владелец кафе отказался ее обслуживать, согласно видео, который она загрузила сегодня вечером (воскресенье) на свой аккаунт в Instagram. По ее словам, он обозвал ее "фрехой".
На видео, которое она загрузила из этого места в Instagram, слышно, как владелец бизнеса говорит: "Это мой частный бизнес, я могу делать то, что хочу. Здесь нет ничего противозаконного, я могу делать то, что хочу. Я не хочу впускать таких людей. Как я работаю уже двадцать лет? Получается, что я делаю что-то хорошее, я отсеиваю тех, кто мне не нужен".
"До чего мы еще дойдем? Я не думала, что испытаю такое унижение в своей жизни, уж точно не из-за моих взглядов", - написала Дадон на своем аккаунте в Instagram.
Дадон известна как человек, который обычно озвучивает мнения, отождествляемые с правой стороной политической карты, высказывается об этом в сетях и участвует в демонстрациях. "В середине съемочного дня я и съемочная группа остановились заказать кофе в кафе в Тель-Авиве, владелец заведения при всех назвал меня отродьем и закрыл дверь перед моим носом. Он просто отказался меня обслуживать. Что будет с нами? Обижать и унижать человека на людях, зачем?".
Ассоциация ЛГБТ заявила после инцидента: "Дискриминация в отношении Натали Дадон, которой было отказано во входе в кафе, является мерзкой и сравнима с тем, что произойдет, если закон о дискриминации, включенный в коалиционные соглашения, будет принят. Дискриминация есть дискриминация, и мы должны сделать все, чтобы искоренить ее".