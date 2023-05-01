



Натали Дадон обозвали и не пустили в кафе в Тель-Авиве из-за ее правых взглядов

Модель и телеведущую Натали Дадон не пустили в кафе в Тель-Авиве. Владелец кафе отказался ее обслуживать, согласно видео, который она загрузила сегодня вечером (воскресенье) на свой аккаунт в Instagram. По ее словам, он обозвал ее "фрехой".



На видео, которое она загрузила из этого места в Instagram, слышно, как владелец бизнеса говорит: "Это мой частный бизнес, я могу делать то, что хочу. Здесь нет ничего противозаконного, я могу делать то, что хочу. Я не хочу впускать таких людей. Как я работаю уже двадцать лет? Получается, что я делаю что-то хорошее, я отсеиваю тех, кто мне не нужен".



מה זו החרפה הזו בעיר שלי תל אביב?



איפה חולדאי?



ממתי לא מכניסים את נטלי דדון לבית קפה בגלל דעה?



אף הומניסט, ליברל ודמוקרט לא יכול להסכים שאדם לא יוכנס לבית עסק בגלל דעתו, מגדרו, נטיותו, לאומיותו.



זוכרים מחנה שלי איך השתוללנו כשרק חלמו לא לתת ללהטבים להכנס למלון?



תזכרו שוב. pic.twitter.com/pYmdOchcEa — Eldad Yaniv 🇮🇱 אלדד יניב (@EldadYaniv) April 30, 2023

"До чего мы еще дойдем? Я не думала, что испытаю такое унижение в своей жизни, уж точно не из-за моих взглядов", - написала Дадон на своем аккаунте в Instagram.Дадон известна как человек, который обычно озвучивает мнения, отождествляемые с правой стороной политической карты, высказывается об этом в сетях и участвует в демонстрациях. "В середине съемочного дня я и съемочная группа остановились заказать кофе в кафе в Тель-Авиве, владелец заведения при всех назвал меня отродьем и закрыл дверь перед моим носом. Он просто отказался меня обслуживать. Что будет с нами? Обижать и унижать человека на людях, зачем?".Ассоциация ЛГБТ заявила после инцидента: "Дискриминация в отношении Натали Дадон, которой было отказано во входе в кафе, является мерзкой и сравнима с тем, что произойдет, если закон о дискриминации, включенный в коалиционные соглашения, будет принят. Дискриминация есть дискриминация, и мы должны сделать все, чтобы искоренить ее".