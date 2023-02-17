



Настоящий зоопарк: Райан Рейнольдс о жизни после рождения четвертого ребенка

Рейнольдс рассказал, что их семья готовилась к пополнению, поэтому прекрасно справляется с новыми вызовами. Звездные родители до сих пор держат в секрете пол новорожденного малыша.



Теперь в доме кинозвезд, кроме 8-летней Джеймс, 6-летней Инес и 3-летней Бетти, есть еще четвертый ребенок.



Рейнольдс признался, что его жена Лайвли быстро адаптировалась к роли многодетной мамы. Пара сейчас "очень взволнована" появлением еще одного ребенка, однако они этого очень ждали.



“Мы бы не делали это четырежды, если бы нам это не нравилось. У нас все отлично. На самом деле все фантастически. Если бы мы до сих пор не разбирались в этом, я думаю, у нас были бы большие неприятности. Но здесь настоящий зоопарк", – прокомментировал актер.