



Настоящий ребус: девушка пыталась заправить автомобиль на протяжении 10 минут

В сети набирает популярность ролик, на котором американка на протяжении почти 10 минут пытается заправить свой автомобиль на АЗС.



Обыденная задача стала для героини видео настоящим ребусом. При попытке припарковаться у колонки ее автомобиль всегда оказывался слишком далеко, чтобы заправочный шланг дотянулся до бензобака.



Спустя некоторое время девушке все же удалось припарковаться на нужном расстоянии от колонки, но тут ее ждала еще одна проблема - бензобак оказался с противоположной стороны от терминала АЗС.



При очередном маневре ее старания наконец-то увенчались успехом.

