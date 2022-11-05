



Настоящая проблема Израиля — рост числа необразованных ультраортодоксов

Профессор Дэнни Бен Дэвид обеспокоен. Согласно его исследованию, группа населения, которой необходимо уделять особое внимание в предстоящем Кнессете, — это ультраортодоксальное население.



"Будет невозможно поддерживать экономику, если мы продолжим игнорировать уровень образования в ультраортодоксальном секторе. Дети, не получившие образования, не смогут внести свой вклад в производительность страны. Небольшая горстка будет вынуждена финансировать здравоохранение, социальное обеспечение и военную систему. Если это произойдет в Израиле, Государства Израиль не будет", — предупреждает он.



Судя по результатам выборов, в Израиле будет создано одно из самых правых и религиозных правительств. Успех ультраортодоксальных партий и, в частности, религиозной сионистской партии можно рассматривать как естественный ход истории. Однако, согласно исследованию, в котором изучались демографические тенденции в Израиле, это может привести к тому, что через несколько десятилетий Израиль станет одной из самых густонаселенных и беднейших стран мира с неопределенным будущим.



"Израиль стремительно приближается к демографическо-демократической точке невозврата. Удержать экономику будет невозможно. Эта ситуация взорвется", — предупреждает профессор Дэни Бен Давид, президент Института социально-экономических исследований Рута и экономист факультета государственной политики Тель-Авивского университета.



По его словам профессора Бен Давида, есть три основные группы, которые страдают от образования на уровне стран третьего мира.



"Более пятой части израильских студентов — арабы, и их уровень знаний в профильных областях даже ниже, чем во многих странах третьего мира. Более пятой части израильских студентов являются ультраортодоксами, а главы их общин не позволяют большинству из них изучать основные предметы — если вообще позволяют учиться. Кроме того, есть студенты, живущие на социальной периферии или географической периферии, которые также получают образование на уровне стран третьего мира", - утверждает Бен Давид.



"Это вызов для дальнейшего существования государства. Вместе три вышеупомянутые группы составляют около половины израильских детей — и они принадлежат к наиболее быстро растущей части населения страны", — уточняет он.



Но в то время как уровень рождаемости среди израильских арабов снижается, уровень рождаемости среди евреев растет.



"Настоящая демографическая проблема, с которой сегодня должен справиться Израиль, — это значительный рост необразованного населения ультраортодоксов", — заявляет профессор Бен Давид.





