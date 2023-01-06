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Наследный принц Иордании женится после девятимесячной помолвки
06.01.2023 03:27 Наталья Богинская

Наследный принц Иордании женится после девятимесячной помолвки

Наследный принц Иордании Хусейн собирается связать себя узами брака со своей невестой Раджвой Аль-Саиф. Брак будет заключен после девятимесячной помолвки между парой, объявил Королевский Хашимитский суд. Дата свадьбы будущего короля Иордании назначена на 1 июня 2023 года.

 
“Королевский Хашимитский суд рад сообщить, что свадьба Его Королевского Высочества наследного принца Аль Хусейна бин Абдуллы II и мисс Раджвы Халид Альсейф состоится 1 июня 2023 года”, – говорится в сообщении. 

Принц Иордании Хусейн и Раджва объявили о своей помолвке в августе прошлого года, поделившись портретом в Instagram.

“Мы молимся, чтобы Бог даровал нам Свое благословение. Благодарю мою дорогую иорданскую семью за сердечную поддержку и добрые пожелания”, — написал принц в посте.

Наследный принц Хусейн, капитан Вооруженных сил Иордании окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте в Англии и Джорджтаунский университет в США, а его невеста Раджва является младшей дочерью саудовского бизнесмена Халида бин Мусаеда бин Саифа бин Абдулазиза аль-Саифа.

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