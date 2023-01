Наследный принц Иордании женится после девятимесячной помолвки

Наследный принц Иордании Хусейн собирается связать себя узами брака со своей невестой Раджвой Аль-Саиф. Брак будет заключен после девятимесячной помолвки между парой, объявил Королевский Хашимитский суд. Дата свадьбы будущего короля Иордании назначена на 1 июня 2023 года.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that the wedding of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Miss Rajwa Khalid Alseif will take place on 1 June 2023 #Jordan pic.twitter.com/f20BFedQjL