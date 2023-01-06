



Наследный принц Иордании женится после девятимесячной помолвки

Наследный принц Иордании Хусейн собирается связать себя узами брака со своей невестой Раджвой Аль-Саиф. Брак будет заключен после девятимесячной помолвки между парой, объявил Королевский Хашимитский суд. Дата свадьбы будущего короля Иордании назначена на 1 июня 2023 года.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that the wedding of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Miss Rajwa Khalid Alseif will take place on 1 June 2023 #Jordan pic.twitter.com/f20BFedQjL — RHC (@RHCJO) December 31, 2022

“Королевский Хашимитский суд рад сообщить, что свадьба Его Королевского Высочества наследного принца Аль Хусейна бин Абдуллы II и мисс Раджвы Халид Альсейф состоится 1 июня 2023 года”, – говорится в сообщении.Принц Иордании Хусейн и Раджва объявили о своей помолвке в августе прошлого года, поделившись портретом в Instagram.“Мы молимся, чтобы Бог даровал нам Свое благословение. Благодарю мою дорогую иорданскую семью за сердечную поддержку и добрые пожелания”, — написал принц в посте.Наследный принц Хусейн, капитан Вооруженных сил Иордании окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте в Англии и Джорджтаунский университет в США, а его невеста Раджва является младшей дочерью саудовского бизнесмена Халида бин Мусаеда бин Саифа бин Абдулазиза аль-Саифа.