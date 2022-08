Наследный принц Иордании помолвлен

Наследный принц Иордании Аль-Хусейн бин Абдулла II был помолвлен с Раджвой Халед бин Мусаид бин Саиф бин Абдель Азиз Аль Саиф.



Об этом сообщил Королевский Хашимитский суд.



Помолвка состоялась в доме отца Аль Саиф.





The Royal Hashemite Court is pleased to announce the engagement of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II to Ms Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, and extends its sincere congratulations on this occasion pic.twitter.com/LRIq61PtRB