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Наследника модельера Зайцева пытались отравить
19.09.2023 17:30 Алина Груднева

Наследника модельера Зайцева пытались отравить

Объявившего себя единственным наследником умершего российского модельера Вячеслава Зайцева пытались отравить.

Об этом Андрею Малахову рассказал сам Эдуард Кривенко.

"Сначала подумал, что съел что-то не то. Но потом догадался, что мне подсыпали что-то", -признался Кривенко. 

По его мнению, его пытались убить из-за имущества. Он попросил похоронить его в случае смерти возле его друга Зайцева, а затем - перезахоронить.

Напомним, что Вячеслав Зайцев, страдавший от болезни Паркинсона, скончался 30 апреля. Он находился в реанимации с желудочным кровотечением.

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