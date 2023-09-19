



Наследника модельера Зайцева пытались отравить

Объявившего себя единственным наследником умершего российского модельера Вячеслава Зайцева пытались отравить.



Об этом Андрею Малахову рассказал сам Эдуард Кривенко.



"Сначала подумал, что съел что-то не то. Но потом догадался, что мне подсыпали что-то", -признался Кривенко.



По его мнению, его пытались убить из-за имущества. Он попросил похоронить его в случае смерти возле его друга Зайцева, а затем - перезахоронить.



Напомним, что Вячеслав Зайцев, страдавший от болезни Паркинсона, скончался 30 апреля. Он находился в реанимации с желудочным кровотечением.

