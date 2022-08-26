



Наслаждайтесь достоинствами вина, не выпивая

Уже давно известны достоинства красного вина. Этот напиток является хорошим средством для поддержания здоровья, однако из-за содержания сахара и алкоголя красное вино не может быть рекомендовано всем без исключения.



Двое израильских ученых совершили открытие, позволяющее наслаждаться достоинствами винограда без отрицательного влияния алкоголя. Сегодня вам предлагают чудо-порошок, который улучшит качество вашей жизни.



Большинство исследований в ряде опытов показали, что, если вы пьете красное вино каждый день, качество вашей жизни улучшится. Красное вино способствует поддержанию здоровья. Однако для достижения максимального эффекта необходимо в среднем выпивать около бутылки в день. Это и для здорового человека может быть опасно, ведь пить спиртное в больших количествах вредно. Спирт, содержащийся в вине, может вызвать ожирение, так как в процессе пищеварения он превращается в большое количество сахара, не говоря уже о пагубном воздействии на нервную систему.



Это противоречие побудило двух израильских ученых найти способ насладиться достоинствами вина без его употребления. И он был найден. Исследователи разработали пищевую добавку VINIA.



Содержание ресвератрола (полифенола) в одной капсуле VINA равно его содержанию в целой бутылке красного вина. В пищевой добавке используются именно те активные ингредиенты, которые в красном вине благотворно влияют на здоровье и кровообращение, при этом алкоголь и сахар остаются не задействованными.



Так что же из себя представляет VINIA?



VINIA — порошок виноградных клеток с высокой концентрацией полифенолов. Последние является тем химическим веществом, которое и стало активным ингредиентом в вине и винограде. Оно улучшает кровообращение, тем самым помогая снабжению кислородом всего организма. А это, в свою очередь, благотворно влияет на работу мозга и способствует сохранению здоровья человека. Этот израильский суперпродукт производится в экологических условиях без вредных опрыскиваний или генной инженерии.



VINIA не является лекарством или диетическим продуктом. Это в буквальном смысле - диетическая добавка, сконцентрированная в капсуле, состоящая из виноградной массы и активных веществ, позволяющей нам извлечь пользу сравнимую с тысячей виноградных ягод! Одна капсула VINIA по концентрации ресвератрола эквивалентна бутылке вина, однако без сахара и алкоголя. К тому же, в одной капсуле всего две калории.



С чего все началось?







(на фото доктор Йохи Хаги и доктор Заки Рахив)



Это волшебство стало возможно благодаря первооткрывателям - докторам Йохи Хаги и Заки Рахиву. Исследователи работали в институте «Вулкани» Министерства сельского хозяйства. Они понимали, сколь огромен потенциал, заложенный в красном вине, наряду с его очевидными недостатками.



Доктор Хаги и доктор Рахив вели разработку уникального продукта в течение многих лет и провели обширные исследования в рамках основанной ими компании BioHarvest. В 2001 г. произошел значительный прорыв. Впервые было опубликовано научное исследование, раскрывающее механизм действия полифенолов в красном вине.

Недавно компания вырастила особый сорт винограда, богатого полифенолами. Этот сорт уникален, так как является единственным в мире.



Вот так и появился чудо-порошок VINIA, который выявляет активные вещества винограда в их натуральной и наиболее полезной форме, что обеспечивает положительные воздействие свойств красного вина на любой организм.



С момента основания BioHarvest в 2007 году компания зарегистрировала патенты в США, Японии, Израиле и Европе, и продолжает разрабатывать и производить суперпродукты будущего.



Разработки BioHarvest зарекомендовали себя у многих потребителей, использовавших VINIA. Как взрослые, так и молодые люди свидетельствуют о том, что через несколько месяцев после начала приема VINIA они почувствовали на себе эффективность продукта, его благотворное влияние на улучшение самочувствия – и все это благодаря ежедневному использованию продукта VINIA в форме специального порошка.



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Если по какой-либо причине вы не будете довольны, мы вернем вам полную сумму, которую вы заплатили в течение 90 дней с даты покупки. Достаточно предъявить чек о покупке.И вам не придется искать оправдания или отвечать на какие-то вопросы. Сделайте только одну покупку в соответствии с правилами!



Пищевые добавки не являются лекарством и не предназначены для лечения или профилактики предотвращения каких-либо заболеваний в целом. При возникновении проблем со здоровьем следует обратиться к лечащему врачу.



VINIA является пищевой добавкой. Поэтому беременным женщинам, кормящим женщинам, лицам, принимающим рецептурные препараты, а также детям, перед использованием следует проконсультироваться с врачом.



Хранить в недоступном для детей месте.



Основные преимущества VINIA



VINIA опирается на клинические исследования, опубликованные в Израиле и во всем мире. Клиенты, которые используют продукт ежедневно более 4 лет, свидетельствуют об улучшение их самочувствия. Многие потребители ощутили эти улучшения и продолжают регулярно принимать продукт. И это не зависело от возраста заказчика.



Преимущества VINIA, обнаруженные при исследованиях:



● Значительное улучшение эластичности кровеносных сосудов (в среднем на 148% по сравнению с исходным значением, что вызывает расширение кровеносных сосудов)



● Поддержание здоровья, жизненной силы, концентрации внимания и более высокого снабжения кислородом.



● Улучшение самочувствия при понижении сахара в крови в течение дня, особенно в связи с возрастными изменениями и проблемами с обменом веществ*



● Антиоксидантная активность, включая антиоксидантную активность холестерина ЛПНП.



● Общее укрепление.

* Вайсман и др., 2015 Int J Food Sci Nutr.



Индекс FMD увеличился в среднем на 148% в группе, принимавшей VINIA (400 мг) в течение 3 месяцев. В этой группе исходное значение FMD увеличилось с 1,45% до 3,59% после употребления VINIA.



** Хулио Вайнштейн и др., Американская диабетическая ассоциация, 2016 г.

(Аннотация). App18.10.2020



