



Население планеты стареет: к 2030 году пожилых будет больше, чем молодых

Согласно статистике, женщины живут дольше мужчин и часто проводят последние годы своей жизни в одиночестве. При этом они чаще, чем мужчины, оказываются в условиях бедности или нищеты.



Пожилые женщины нередко становятся жертвами финансовых махинаций и мошеннических схем. В домах престарелых и даже в своих собственных семьях они могут сталкиваться с насилием.



"Женщины гораздо чаще, чем мужчины, становятся жертвами гендерного насилия. При этом в статистику обычно включается информация о женщинах репродуктивного возраста, и отсутствие данных по пожилым женщинам затрудняет понимание проблемы и разработку мер по их защите и поддержке", - сообщили в ООН, добавив, что также не хватает сведений о жестоком обращении с пожилыми людьми в целом.



Показатели распространенности этой проблемы имеются только в отдельных развитых странах – по оценкам, до 10% стариков в них сталкиваются с насилием.



Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году число лиц в возрасте от 60 лет и старше на планете вырастет на 38% – с 1 млрд до 1,4 млрд человек – и будет превышать численность молодежи.



Рост числа пожилых людей приведет к увеличению числа случаев жестокого обращения с ними. Поэтому в ООН говорят о необходимости глобальных ответных мер, направленных на защиту прав пожилых людей.



"Подходы к борьбе с жестоким обращением в отношении пожилых людей должны учитывать культурный контекст и характерные для каждого контекста факторы риска. Например, в некоторых традиционных обществах пожилые вдовы принуждаются к повторным бракам, в то время как в других – одиноких пожилых женщин нередко обвиняют в колдовстве", - отмечают эксперты.



Как сообщал Mignews.ua, украинцев с детьми в Польше стало в пять раз больше.

