



Население Израиля почти 10 миллионов, что в 12 раз больше с момента основания

Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим бюро в понедельник в преддверии празднования 75-летия независимости страны, население Израиля приближается к 10 миллионам, что в двенадцать раз больше, чем было в день создания еврейского государства.



По данным CBS, в Израиле проживает 9 727 000 человек. Из них 7 145 000 евреев, или 73,5 процента, а также 2 048 000 арабов (21 %) и 534 000 представителей других меньшинств (5,5 %).



С прошлого года население выросло на 216 000 человек, увеличившись на 2,3%. Родилось 183 000 детей, прибыло 79 000 новых иммигрантов, а умерло 51 000 человек. Более четверти израильтян, 28%, составляют дети в возрасте 14 лет и младше, а 12% старше 65 лет.



Когда Израиль был основан 14 мая 1948 года, в стране проживало 806 000 человек, то есть за десятилетия она выросла в двенадцать раз. За прошедшие годы в страну прибыло 3,3 миллиона новых репатриантов. Почти половина из них – 43%, или 1,5 миллиона – прибыли с 1990 года.



Ожидается, что к 2030 году население достигнет 11,1 миллиона человек, а к 2040 году – 13,2 миллиона. Прогнозируется, что в год столетия Израиля, 2048, население достигнет 15,2 миллиона человек. CBS сообщило, что 60 000 человек родились в том же 1948 году, что и государство, и что в стране проживает 3300 человек старше 100 лет. Согласно цифрам, на конец 2021 года в Израиле проживало 46% всего еврейского населения мира.



На экономическом фронте в 2022 году реальный рост на душу населения достиг 4,4% по сравнению со средним показателем 3,3% для стран Европейского Союза. По данным CBS, за период с 2012 по 2022 год реальный рост на душу населения в Израиле достиг 23,4% по сравнению со средним показателем 14,7% для стран ЕС.