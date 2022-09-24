



Население Израиля чуть меньше 10 миллионов - отчет

В канун Рош ха-Шана Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало свой отчет о населении в Государстве Израиль.



Согласно отчету, опубликованному на этой неделе, население Израиля составляет 9 593 000 человек. 7 069 000 человек - евреи (74% населения), 2 026 000 - арабы (21% населения), а 498 000 человек - ни те, ни другие (5% населения). Об этом сообщает Jerusalem Post.



Население Израиля выросло на 187 000 человек за последний год - рост на 2%. За последний год родились 177 000 детей, умерло 53 000 человек, из них 4 400 - от COVID-19.



В отчете прогнозируется, что население Израиля достигнет 10 000 000 человек в 2024 году, 15 000 000 человек в 2048 году и 20 000 000 человек в 2065 году.

