



Население города Ноф-а-Галиль вырастет на 40%

Сегодня (воскресенье) министр строительства Зеэв Элькин подписал рамочное соглашение с муниципалитетом Ноф-а-Галиль о строительстве 6898 единиц жилья, а также зон делового, общественного и коммерческого назначения. Речь идет о генплане с бюджетными рамками в размере около 2,3 миллиарда шек. Ноф-а-Галиль стал десятым городом, с которым государство подписало комплексное соглашение.



Сегодня утром в Ноф-а-Галиль состоялась церемония подписания комплексного договора о строительстве в городе ("эскем гаг") в присутствии министра строительства Зеэва Элькина, мэра города Ронена Плота, гендиректора Минстроя Авиада Фридмана, гендиректора Земельного управления Янки Квинта.



Министерство строительства вкладывает большие усилия ради укрепления местных органов власти по всей стране. В соответствии с соглашением, подписанным министерством строительства совместно с министерством финансов и Земельным управлением Израиля, и с целью удовлетворить ожидаемый спрос на жилье в Ноф-а-Галиль, в городе будут созданы новые жилые кварталы. Речь идет о возведении 6898 единиц жилья на государственной земле в ускоренном процессе, включая коммерческие и деловые комплексы, развитие кварталов, улучшение инфраструктуры и создание общественных учреждений.

Проект в городе Ноф-а-Галиль будет финансироваться государством в размере 2,3 миллиарда шекелей.



Подписание это договора позволяет оперативно начать строительство, а также дает гарантии муниципалитету в том, что ему будут выделены все необходимые ресурсы, для новой инфраструктуры, необходимой для заселения новых жителей. Со своей стороны мэрия обязуется оптимизировать процесс планирования, сократить бюрократию и выдавать разрешения на строительство в ускоренном порядке.



Министр строительства, Зеэв Элькин: "Мы не останавливаемся ни на минуту и увеличиваем предложение на рынке недвижимости по всей стране, как и планировали. Рамочное соглашение, которое мы подписываем сегодня, является десятым договором с местной властью. В соответствии с соглашением в Ноф-а-Галиль будет построено около 7000 новых единиц жилья, а население города увеличится на 40%. Речь идет о значительных инвестициях в размере 2,3 миллиарда шекелей, которые в основном предназначены для нового и высококачественного строительства и обновления старой инфраструктуры. В рамках каждого договора мы, прежде всего, заботимся о жителях и делаем все, чтобы обеспечить им финансовую безопасность и более высокий уровень жизни. Символично, что это зонтичное соглашение было подписано после окончания регистрации на участие в лотерее на 600 единиц жилья в Ноф а-Галиле в рамках проекта "Квартира со скидкой". При этом на каждую квартиру претендовало не менее 15 семей, что доказывает, что в этом городе существует большой спрос на жилье. Я благодарю наших партнеров, муниципалитет Ноф-а-Галиль, министерства и всех причастных чиновников. Я горжусь тем, что смог внести свою лепту в развитие и укрепление севера страны".



Авиад Фридман, гендиректор Минстроя: "В рамках политики правительства по укреплению местных органов власти по всей стране сегодня в городе Ноф-а-Галиль было подписано рамночное соглашение, которое, как ожидается, значительно увеличит местное население, при инвестициях в 2,3 миллиарда шекелей. Благодаря этому соглашению строительство начнется в самые сжатые сроки, а муниципалитет Ноф-а-Галиль сможет развивать, создавать и обновлять инфраструктуру и общественные здания, что гарантирует высокое качество жизни местных жителей. Министерство строительства будет продолжать неустанно работать, чтобы устранять лишнюю бюрократию и предоставлять качественные жилищные условия для граждан Израиля, среди прочего, путем подписания рамочных соглашений в различных городах".



Фото: Пресс-служба

Пресс-служба Министерства строительства