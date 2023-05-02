



Нас обманули: Австралия запретит одноразовые вейпы

Австралия запретит одноразовые вейпы и введет минимальные стандарты качества для них, сообщает BBC News. Издание сообщает, что вейпы будут доступны только в аптеках.



В Австралии уже требуется рецепт на никотиновые вейпы, но продукты все еще доступны на черном рынке. По словам министра здравоохранения Австралии Марка Батлера, электронные сигареты, также называемые вейпами, создают “новое поколение” курильщиков.



В своей речи во вторник, объявляя о реформах, Батлер сказал: “Точно так же, как они сделали с курением. “Большая табачная компания” взяла еще один вызывающий привыкание продукт, завернула его в блестящую упаковку и добавила сладкие ароматы, чтобы создать новое поколение никотиновых наркоманов. Нас обманули”.



“Вейпинг продавался правительствам и сообществам по всему миру как терапевтический продукт, помогающий бросить курить в течение длительного времени. Он не продавался как продукт для развлечения, особенно для наших детей. Но это стало самой большой лазейкой в ​​истории Австралии”, – добавил министр.



Он подчеркнул, что электронные сигареты ориентированы на молодежь и доступны “наряду с леденцами и шоколадными батончиками”. По информации министра, вейпинг в настоящее время является “поведенческой проблемой номер один” в средних школах, “и он становится широко распространенным в начальных школах”.



“Вейпы содержат более 200 химических веществ, которым не место в легких. Некоторые из тех же химических веществ вы найдете в жидкости для снятия лака с ногтей и средстве от сорняков”, – подчеркнул Батлер.



Министр пообещал запретить ввоз безрецептурных товаров и штрафы за хранение электронных сигарет, если они не были предписаны.



“Больше никаких вкусов жевательной резинки, розовых единорогов или вейпов, замаскированных под маркеры для детей, чтобы спрятать их в своих пеналах”, – сказал он.



В то же время Батлер пообещал, что получить рецепт на продукцию будет проще.