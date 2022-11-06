



Наркоторговцы-близнецы построили бизнес по образцу McDonald's

Братья-наркоторговцы утверждают, что их успешная стратегия в бизнесе была построена благодаря McDonald's. Педро и Маргарито Флорес также сыграли свою роль в поимке наркобарона Эль Чапо.



Близнецы считают время, проведенное в McDonald's, периодом, когда они научились делать качественные продукты.



“Думаю, это был отличный опыт для нас обоих”, – говорит один из братьев. “McDonald's прикладывает много усилий, чтобы вкус был одинаковым каждый раз. Это также позволило нам создавать качественную продукцию, которую было легче продавать дилерам”.



Братья Флорес построили империю с оборотом более 1 миллиона долларов. Их бизнес включал обширную транспортную систему и склады в Чикаго, Лос-Анджелесе и других городах.



В конце концов, братьев арестовали в 2008 году и вынуждены были заключить сделку с правосудием. За свои преступления они получили всего 14 лет тюрьмы, согласившись при этом дать показания против известного наркобарона Эль Чапо.