



Наравне с героином: Гонконг криминализовал каннабидиол

Два года назад каннабидиол "процветал" в Гонконге. Соединение, известное как CBD, появлялось в кафе, ресторанах и магазинах, и компании стремились присоединиться к захватывающему новому рынку.



Однако, как сообщает CNN, всему этому пришел конец, потому что в среду, 1 февраля, каннабидиол был криминализирован в Гонконге и объявлен "опасным наркотиком" наравне с героином и фентанилом.



CBD - это химическое вещество, содержащееся в растениях конопли и марихуаны. Он не психоактивен, то есть не вызывает "кайф", но часто продается для всего: от облегчения боли и воспаления до снижения стресса и беспокойства.



Но в июне прошлого года законодателям Гонконга был представлен законопроект о запрете каннабидиола, который вступил в силу 1 февраля.



Согласно новому законодательству, хранение и потребление любого количества CBD наказывается семью годами тюремного заключения и штрафом в размере 1 миллиона гонконгских долларов (127 607 долларов США). Производство, импорт или экспорт этого вещества карается пожизненным заключением.



Даже путешественники могут столкнуться с штрафами, поскольку правительство предупредило людей, чтобы они не рисковали "покупать эти продукты или возвращать их в Гонконг". Те же штрафы и условия применяются к каннабису.



Запрет вынудил предприятия, ориентированные на CBD, закрыться, в то время как другим брендам пришлось отказаться от продуктов CBD или избавиться от них.