



Актриса рассказала о великолепной секс-жизни после 50

Наоми Уоттс рассказала о своей сексуальной жизни с новым мужем Билли Крудапом и о сложностях, связанных с поддержанием “живого” либидо во время менопаузы. 54-летняя актриса вышла замуж за звезду сериала “Ешь, молись, люби” 9 июня. Наоми призналась, что их отношения все еще находятся на “стадии медового месяца”. Их общение стало “самым важным ключом” в романе с 55-летним Билли и привело к тому, что у них “отличный секс”.



Актриса рассказала, что у нее случилась ранняя менопауза в 36 лет, и она чувствовала, что “выходит из-под контроля” из-за приливов и перепадов настроения. Она призналась, что с возрастом “секс становится более приятным”.



“Лично я считаю, что секс становится более приятным, когда вы избавляетесь от страха, например, рождения детей… когда вы знаете, что сейчас неподходящее время… что это за выражение… “закрыт для бизнеса, открыт для удовольствия!”, – говорит актриса. “Это больше похоже на: “Я собираюсь сделать это для себя”… ты более уверен в себе, у тебя есть опыт, ты мудрее, ты не собираешься говорить: “Ой, Я хочу выключить свет”.



Говоря о своей недавней свадьбе, которая состоялась на Манхэттене, Наоми продолжила: “Я недавно вышла замуж, полагаю, на этапе медового месяца, поэтому мне может показаться легко об этом говорить, но я действительно думаю, что общение является здесь самым важным ключом”.



“Если вы можете честно поговорить со своим партнером, вести по-настоящему искренний разговор и избавиться от неловкости, в большинстве случаев, он будет чутким, и это круто, это по-настоящему круто. Разговор быстро доходит до степени “да, мы преодолели неловкость, и теперь давайте начнем немного веселья”, – призналась актриса.



Наоми в отношениях с Билли с 2017 года, но призналась, что не всегда была так уверена в спальне со своим мужчиной, потому что использовала эстрогеновые пластыри, когда они встретились.



“Это немного личное, но в начале наших отношений я носила пластырь и нервничала, что мой новый возлюбленный увидит его”, – объяснила актриса.



Вспоминая время, когда они с Билли собирались сблизиться на ранних стадиях их романа, она сказала: “Поэтому я пошла в ванную прямо перед тем, как это началось, и я застряла там, так пластырь очень липкий. А мой великолепный партнер говорил: “С тобой все в порядке? Все в порядке?”

“И в ту минуту, когда я честно рассказала, как неловко и тяжело это для меня – мне было так стыдно за это, он был на 100 процентов чутким. И я могу с уверенностью сказать, что в ту ночь у нас был, знаете ли, очень классный секс”.



“Особенность менопаузы в том, что не существует универсального подхода, она поражает всех нас по-разному”, – добавляет актриса.



