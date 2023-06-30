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Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз
30.06.2023 17:00 Алина Груднева

Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз

Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз в возрасте 53 года.

Радостным известием знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

"Милый мой, знай, что тебя лелеют безмерно и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Истинный дар от Бога… Благословенный! Добро пожаловать, малыш", - сообщила Кэмпбелл.

Комментируя свой возраст, в котором она вновь стала мамой, супермодель подчеркнула, что для этого никогда не поздно.

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