



Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз

Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз в возрасте 53 года.



Радостным известием знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.



"Милый мой, знай, что тебя лелеют безмерно и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Истинный дар от Бога… Благословенный! Добро пожаловать, малыш", - сообщила Кэмпбелл.



Комментируя свой возраст, в котором она вновь стала мамой, супермодель подчеркнула, что для этого никогда не поздно.

