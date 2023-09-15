



Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою коллекцию одежды без белья – видео

Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою коллекцию одежды на Неделе моды в Нью-Йорке. 53-летняя супермодель выбрала яркий и эффектный наряд, который подчеркнул ее фигуру.



На одном из кадров модель предстала в серебряном мини-платье с пайетками. А вторым нарядом стало золотое шелковое платье. Свой образ она дополнила нежным макияжем и распущенными волосами.



Поклонники увлеклись образами Наоми.

"Красота и грация вне времени", "Черная пантера стала золотой", "Блестящий выход супермодели", – написали пользователи.