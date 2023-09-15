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Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою коллекцию одежды без белья – видео
15.09.2023 21:29 Наталья Богинская

Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою коллекцию одежды без белья – видео

Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою коллекцию одежды на Неделе моды в Нью-Йорке. 53-летняя супермодель выбрала яркий и эффектный наряд, который подчеркнул ее фигуру.

На одном из кадров модель предстала в серебряном мини-платье с пайетками. А вторым нарядом стало золотое шелковое платье. Свой образ она дополнила нежным макияжем и распущенными волосами.

Поклонники увлеклись образами Наоми. 
"Красота и грация вне времени", "Черная пантера стала золотой", "Блестящий выход супермодели", – написали пользователи.

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