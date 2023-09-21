



Наоми Кэмбелл сделала откровенное признание о наркозависимости

Королева подиума Наоми Кэмпбелл откровенно призналась о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью.



По данным британской газеты Daily Mail, об этом она рассказала в документальном фильме "Супермодели".



Наоми не скрывает, что еще в самом начале модельной карьеры злоупотребляла наркотиками и алкоголем, что является привычной практикой в этой индустрии. По словам модели, она подсела на психотропные вещества, когда пыталась справиться с депрессией из-за того, что ее бросили в детстве. Также она пыталась заглушить боль из-за трагической гибели ее друга, дизайнера Джанни Версаче. Этот нелегкий период жизни Кэмпбелл переживала в 90-е.



"Когда он умер, мое горе было очень сильным. Тогда я начала употреблять. Зависимость – это просто чушь. Вы думаете: "О, это залечит мою рану". Но это не так", - призналась супермодель.

