



Налоговое управление конфисковало у должников 11 автомобилей на 3 млн шекелей

В рамках инициативы Налогового управления вчера была проведена крупная операция в Кфар-Касиме, Джальджулии и Кфар-Баре.



В рамках операции национального подразделения по взысканию долгов, которая проводилась в сотрудничестве с полицией Кфар-Кассема, за долги было конфисковано 11 транспортных средств налогоплательщиков, в том числе несколько автомобилей класса люкс.



Еще до операции полиция провела тщательную подготовку, включавшую сбор разведывательных данных на местах о лицах, уклоняющихся от уплаты НДС, подоходного налога и налога на недвижимость. В общей сложности были собраны долги на общую сумму 1 009 179 шекелей по НДС, 1 107 907 шекелей по подоходному налогу и 825 548 шекелей по налогу на имущество. Такие операции проводятся с целью сохранения управленческого, сдерживающего и правоприменительного потенциала властей.

