



Наиболее благоприятные страны для выживания в ядерной войне – исследование

Когда дело доходит до угрозы ядерной войны, столкновения с астероидом или даже извержения вулкана, оказывается, что некоторые страны лучше подготовлены к тому, чтобы выжить и восстановиться после таких бедствий. Недавнее исследование определило лучшие страны, которые предлагают самые высокие шансы на выживание.



Согласно исследованию, опубликованному в журнале Risk Analysis, Австралия имеет самые высокие шансы на выживание, за ней следует ее соседка Новая Зеландия. Было обнаружено, что эти страны лучше всего подходят для преодоления последствий катастрофических событий, таких как ядерная война, извержение супервулкана или падение астероида.



Исследователи сравнили 38 различных островных государств на основе 13 ключевых факторов, которые предсказывают постапокалиптическое выживание. Эти факторы включали производство продуктов питания, самообеспеченность энергией, производственные возможности и устойчивость местного климата после стихийного бедствия. Австралия и Новая Зеландия преуспели в этих областях, обеспечив себе место на вершине рейтинга выживания.

Надежная инфраструктура Австралии, богатые запасы энергии, сильный оборонный бюджет и значительный запас продовольствия сыграли ключевую роль. Страна способна прокормить значительное количество населения даже в условиях ужасных обстоятельств. Однако его тесные военные связи с Великобританией и США делают ее потенциальной целью в ядерной войне.



Новая Зеландия также имеет несколько преимуществ, которые способствуют ее выживанию. Ее давний безъядерный статус обеспечивает безопасность в случае ядерной войны. Кроме того, близость Новой Зеландии к океану защищает ее от резких перепадов температуры, вызванных длительными периодами темноты. Страна может похвастаться высокоэффективной экономикой экспорта продуктов питания, обеспечивающей достаточное снабжение своих граждан продуктами питания даже в самых неблагоприятных сценариях.



Несмотря на богатые продовольственные ресурсы Новой Зеландии и сильную социальную сплоченность, исследование вызывает опасения по поводу ее зависимости от торговли. В случае закрытия глобальной торговли социальная стабильность страны может быть поставлена ​​под угрозу. Другие островные государства сталкиваются с аналогичными проблемами, поскольку крах промышленности и социальной сплоченности может поставить под вопрос их устойчивость.



Такие сверхдержавы, как Китай, Россия и США, могут столкнуться со значительным падением производства продуктов питания во время ядерной зимы, что потребует внедрения новых сельскохозяйственных технологий.



Хотя ни одна страна не может быть полностью подготовлена ​​к разрушениям, вызванным ядерной войной или падением астероида, исследование выделяет Австралию и Новую Зеландию как наиболее благоприятные места для выживания и восстановления. Эти страны обладают необходимыми ресурсами, инфраструктурой и сельскохозяйственными возможностями для поддержания своего населения даже в самых суровых условиях.